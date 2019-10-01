Son Dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasasının açılması kararlaştırıldı.

2 Ekim'de itibaren açılacak piyasayla ilgili Merkez Bankası'dan gelen açıklama şöyle:

Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verilmiştir.

İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.