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01 Ekim 2019 Salı 10:09:45 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 10:12:04

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasasının açılması kararlaştırıldı. Söz konusu piyasa 2 Ekim tarihiyle açılacak.

Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı altın swap piyasasının açılması kararlaştırıldı.

2 Ekim'de itibaren açılacak piyasayla ilgili Merkez Bankası'dan gelen açıklama şöyle:

Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasasının açılmasına karar verilmiştir.

İşlemler, Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dâhilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren başlanacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.

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