30 Aralık 2019 Pazartesi 12:57:36 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 12:57:56
Son dakika! Hırvatistan eski Başbakanı Sanader'e yolsuzluktan 6 yıl hapis cezası
Son dakika haberine göre Hırvatistan yargısı, enerji firması MOL'un başkanı Zsolt Hernadi ile eski Başbakan Ivo Sanader'i yolsuzluk suçlamasından 6 yıl hapse mahkum etti.
Hırvatistan yargısı, enerji firması MOL'un başkanı Zsolt Hernadi ile eski Başbakan Ivo Sanader'i yolsuzluk suçlamasından 6 yıl hapse mahkum etti.
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