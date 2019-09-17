17 Eylül 2019 Salı 20:27:08 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 20:39:04
Son Dakika... Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi!
İçişleri Bakanlığı: Hakkari kırsalındaki hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılar az sonra..
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