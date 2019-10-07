07 Ekim 2019 Pazartesi 10:46:23 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:05:32
Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı: Turuncu listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Tunceli kırsalında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 600 bin TL ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu tespit edilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: Tunceli kırsalında, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 600 bin TL ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu tespit edilmiştir.
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