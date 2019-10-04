04 Ekim 2019 Cuma 13:23:20 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 13:40:53
Son Dakika Haberi... Esenyurt’ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi
Esenyurt’ta yol çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bir kişi toprak altında kalırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Esenyurt'ta sokakta alt yapı çalışması sırasında bir işçinin üzerine toprak göçtü. Kilolarca ağırlıktaki toprağın altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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