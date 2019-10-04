Son Dakika Haberi... Bakan Albayrak'tan İVME paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi'yle birlikte sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Bakan Albayrak tweetinde şunları belirtti:

İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor.

Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı.