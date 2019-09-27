27 Eylül 2019 Cuma 09:02:37 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 10:26:27
Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; TSK ve MİT'in düzenlediği ortak operasyonda Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK’lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK’lı terörist kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatında sözde özel güç unsuru 2 PKK’lı etkisiz hale getirildi.
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