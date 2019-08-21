Son Dakika... Diyarbakır'da silahlı kavga: Çok sayıda ölü ve yaralı var

  • Bist 100
    96247.9
  • Dolar
    5,7241
  • Euro
    6,3516
  • Altın
    275,9860
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İrlanda’da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı: Tekmeleyip, yumurta attılar İrlanda’da Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı: Tekmeleyip, yumurta attılar
Matrix efsanesi 4. serisiyle geri dönüyor! İşte kadrosundaki isimler Matrix efsanesi 4. serisiyle geri dönüyor! İşte kadrosundaki isimler
Beşiktaş'tan Everton'a flaş Cenk Tosun teklifi Beşiktaş'tan Everton'a flaş Cenk Tosun teklifi
Operasyon yöneten komutan anlattı: Dağlar terörden temizlendi Operasyon yöneten komutan anlattı: Dağlar terörden temizlendi
BİLSEM sonuçları açıklandı mı? ORGM MEB BİLSEM sonuç sayfası BİLSEM sonuçları açıklandı mı? ORGM MEB BİLSEM sonuç sayfası
Fenerbahçe'ye Marcos Rojo'dan şok istek Fenerbahçe'ye Marcos Rojo'dan şok istek
Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu
Avustralya Başbakanı Morrison: ABD'nin Hürmüz Boğazı için kuracağı koalisyona katılacağız Avustralya Başbakanı Morrison: ABD'nin Hürmüz Boğazı için kuracağı koalisyona katılacağız
Afganistan'da Taliban kız lisesini ateşe verdi Afganistan'da Taliban kız lisesini ateşe verdi
Fenerbahçe'nin Mascherano'su Jailson oldu Fenerbahçe'nin Mascherano'su Jailson oldu
Frederiksen’in 'absürt' yorumu Trump'a Danimarka ziyaretini erteletti Frederiksen’in 'absürt' yorumu Trump'a Danimarka ziyaretini erteletti
Maduro ABD ile görüştüklerini doğruladı Maduro ABD ile görüştüklerini doğruladı
Galatasaray'da Falcao'nun yanına o isim geliyor Galatasaray'da Falcao'nun yanına o isim geliyor
ABD'den Ortadoğu'daki sorunların çözümü için 'yeni fikirler' önerisi ABD'den Ortadoğu'daki sorunların çözümü için 'yeni fikirler' önerisi
İspanya'dan Galatasaray için flaş iddia! Terim-Falcao... İspanya'dan Galatasaray için flaş iddia! Terim-Falcao...
Kaz Dağları’ndaki yağmanın fotoğrafı Kaz Dağları’ndaki yağmanın fotoğrafı
Sinem Kobal görüntüsüyle olay oldu! Sinem Kobal görüntüsüyle olay oldu!
Victor Wanyama Türkiye'ye geliyor Victor Wanyama Türkiye'ye geliyor
Şok iddia! İbrahim Kutluay sevgilisi Edwina Sponza'yı dövdü... Şok iddia! İbrahim Kutluay sevgilisi Edwina Sponza'yı dövdü...
Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek
Lice'de dev uyuşturucu operasyonu Lice'de dev uyuşturucu operasyonu
Radamel Falcao transferinde gerçek ortaya çıktı Radamel Falcao transferinde gerçek ortaya çıktı
Üniversiteliye iş fırsatı Üniversiteliye iş fırsatı
Piyasalar Fed toplantı tutanaklarına odaklandı Piyasalar Fed toplantı tutanaklarına odaklandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:40:59 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:15:31

Son Dakika... Diyarbakır'da silahlı kavga: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üç ailenin karıştığı silahlı kavgada 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Gökçetevek köyünde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Poyraz ailesine gelin verdiği kızı Gülşen Poyraz'ı evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi. Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, bu sırada Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.

Olayda, Aziz Narin (22), Halise Narin, Gökhan Narin (22) ve Edip Oğraş ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti, Cevat, Felak, Mevlüt, Burak, Münevver ve Cevat Narin ile Teğmen Yapıcı ve Fırat Tekin yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Yaralılar Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ