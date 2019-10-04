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04 Ekim 2019 Cuma 16:00:44 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 16:29:10

Son Dakika... Devlet Bahçeli'den açıklama: Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı" açıklamasında bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

CHP'nin milli meselelere sırtını dönerek PKK'dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır.

Türkiye bir yanda içi boş tartışmalarla meşgul edilirken diğer yanda milli enerjisi ve gelecek hedefleri maalesef tahrip ve tahrif edilmektedir. Çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar ülkemizi hem zora sokmakta hem de siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyutlara taşımaktadır. Türk milleti gelişmeleri esef ve endişeyle takip etmektedir.

MHP'DEN BAHÇELİ AÇIKLAMASI

MHP Grup Başkanvekili Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile milletvekilleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yörtürk Huzurevi'ni ziyaret etti.

Ziyaretin ardından AA'ya Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akçay, MHP liderinin özel kaleminin gerektiğinde açıklama yaptığını belirtti.

Akçay, Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.

Bu konunun devamlı gündeme getirilmesine tepki gösteren Akçay, "İstirahat halinde. Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor. Yani Meclisin açılışından komisyon çalışmalarına kadar sürekli irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, bilgi sunuyoruz. Bize talimatlar veriyor. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

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