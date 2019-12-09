09 Aralık 2019 Pazartesi 19:57:16 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 20:02:03
Son dakika... Bursa Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı arayan ekipler bir kişinin cansız bedenini buldu
Son dakika... Bursa Uludağ'da kaybolan iki dağcıyı arayan ekipler bir kişinin cansız bedenini buldu
Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında kırmızı montun bulunduğu konuma yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir ceset bulundu. Ekipler, cesedin kayıp dağcılardan birisine ait olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT