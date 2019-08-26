26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:00:35 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:18:04
Son Dakika... Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlıyor
Milli Savunma Bakanı Akar, S-400 tedarikiyle ilgili, "İkinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak." dedi.
Suriye'de güvenli bölge konusunda Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor.” ifadelerini kullandı.
AA
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