Son Dakika... Ankara'da korkutan deprem! AFAD merkez üssü ve şiddetini açıkladı

Ankara'da deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve detaylarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ankara Mamak'ta sabah saatlerinde meydana gelen 3.45 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden olmuştu. 22.11 civarında meydana gelen depremin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin resmi açıklamalar gelmeye başladı.

Ankara Kazan'daki depreme ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaştı. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde saat 22.11 civarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ankara'daki bir çok ilçede hissedilirken, bazı ilçelerde vatandaşların panikle kendilerini sokağa attığı görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde deprem kaydedildi.

Saat 22.11'de 3,5 büyüklüğünde yaşanan deprem yerin 7,06 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli verilerine göre Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem oldu.. Depremin merkez üssü Kahramankazan..