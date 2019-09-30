Son Dakika: ABD üssüne yönelik saldırıyı terör örgütü Eş Şebab üstlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir Avrupa askeri konvoyuna ve Baledogle'de bir ABD üssüne çifte saldırı düzenlendi.

Reuters muhabiri askeri konvoyda arkasında İtalyan bayrağı bulunan bir zırhlı aracın ciddi hasar aldığını bildirdi.

Saldırılarda zarar gören olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD üssüne yönelik saldırıyı terör örgütü Eş Şebab üstlendi