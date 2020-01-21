21 Ocak 2020 Salı 16:38:18 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 17:02:03
Somali'de yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getirildi
Somali'de gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine 18 Ocak'ta düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali’den getirilen yaralıları Etimesgut Askeri Havaalanında karşıladı.
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