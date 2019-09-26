Somali'de Maarif Vakfı aracına saldırı: 3 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı. AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, vakfa ait araca başkent Mogadişu'da seyir halindeyken bombalı saldırı yapıldı.

Patlama sonucu yaralanan 3 kişinin bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üslenen olmadı.



CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Herhangi bir can kaybımız yok. Bir zırhlı aracımız okul kapısı arasında hareket ederken patlama olduğu bilgisi var. Yaralıların ciddi sağlık durumları yok. Birisi güvenlik ikisi eğitim personeli olmak üzere 3 personelimiz yaralandı. Ucuz atlattığımızı düşünüyoruz." dedi.





AA