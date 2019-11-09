Şırnak kırsalında, 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

AA