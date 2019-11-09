09 Kasım 2019 Cumartesi 19:05:22 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 19:21:40
Şırnak kırsalında, 6 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
AA
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