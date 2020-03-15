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15 Mart 2020 Pazar 10:33:24 | Son Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 10:34:52

SGK'dan emeklileri sevindirecek karar!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında emekliler de isterlerse maaşlarını evden alabilecekler.

Korona virüsün Türkiye'de de orya çıkmasının ardından önlemler art arda geliyor. Bunlardan biri de emekli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik.
 
Tüm emeklilerin talep etmeleri halinde maaşlarının evde ödeneceği açıklandı. Corona virüsü tedbirleri kapsamında, özellikle yüksek risk grubundaki yaşlılar için elektronik ortamda işlemler genişletildi.

EMEKLİLER İSTERSE MAAŞLARINI EVDEN ALACAK
 
Maaş promosyonu dönemi olduğu için artan banka değişikliği başvuruları e-Devlet’ten yapılabiliyor. 
 
Tüm emekliler, talep etmeleri halinde ise maaşların evde ödenmesi hizmetinden yararlanabilecek.

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