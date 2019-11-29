Şehit yakınları ve gazilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi, 88'inci gününe girdi.

Gönül Mimarları İnisiyatifi öncülüğündeki bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Diyarbakır ve Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden gelen şehit ve gazi yakınları, evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Gönül Mimarları İnisiyatifi Basın Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, oturma eylemi yapan ailelerin yalnız olmadığını vurguladı.

80 milyonun yüreğinin, evlat nöbetindeki anneler ile çarptığını aktaran Arslanoğlu, "Cennet vatanımızın her köşesinden, dünyanın dört bir yanından, size destek olan milyonlar var. Bizler her zaman sizinleyiz ve yanınızdayız. Eşlerimiz, çocuklarımız, maddiyatımız, maneviyatımız ve bütün mevcudiyetimizle yanınızdayız. Bunu tüm dünya duysun, bilsin." dedi.

HDP'ye tepkisini dile getiren Arslanoğlu, "Buradan Kürt halkına en büyük zulmü reva gören HDP ve sırtını dayadıklarına sesleniyorum: Bitir artık bu anaların yüreğindeki hasreti. Buluştur bu anaları evlatlarıyla. Eğer bu zulme ve eziyete devam edersen ey HDP, bir gün boğulursunuz bu anaların gözyaşlarında. Rabbimiz en kısa zaman da sizleri yavrularınıza kavuştursun." diye konuştu.

Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Alacakaya Temsilcisi Remzi Türkmen de ailelere desteklerini iletmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

"PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantıları tarafından parçalanmış ailelerin, bir an evvel çocuklarına kavuşması için onlara destek vermek amacıyla geldik." diyen Türkmen, herkesin, evlatları için eylem yapan ailelere destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Türkmen, "Kaçırılan çocuklar, günahıyla sevabıyla bizim çocuklarımız. Terör örgütü tarafından kandırılmış, dağa çıkartılmış. Garibanların çocuklarını dağa çıkarıp, bundan rant elde etmeye çalışıyorlar. İnşallah bir an evvel bu çocukları aileleriyle kavuşturacağız. Herkesin bu çocukların ailelerine kavuşması için destek olmasını istiyoruz. Ümit ediyoruz ki bu, en kısa sürede gerçekleşir." ifadelerini kullandı.

(AA)