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20 Kasım 2019 Çarşamba 17:46:20 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 17:47:12

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın kabri başında anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için Öğretmenler Günü dolayısıyla Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında yapılan anma törenine Osmancık Kaymakam Vekili Hasan Taş, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cebeci, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, müdür yardımcıları, 13 ilçenin milli eğitim müdürü, adının verildiği Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Kaymakam Taş ve Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ile beraberindekiler, burada şehit öğretmenin babası Sadık ile babaannesi Şenay ve dedesi Rıza Yalçın'a başsağlığı diledi.

Aybüke öğretmen için Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, bölücü terör örgütü PKK tarafından karne günü şehit edilen Aybüke öğretmeni anmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Öğretmenlerimiz her bir karne gününde kendisini anmaya devam edecek, yeni atanan öğretmenlerimiz 'ben öğretmen oldum' şeklinde kendisini anmaya devam edecek. Eğitim camiamız şehit olan öğretmenlerimizin hiçbirini asla unutmayacak." dedi.

Terör örgütlerine tepki gösteren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülkemizi bölmeye yeltenenlere buradan hep beraber seslenelim, eli kalem tutan öğretmenlerimizi, masum insanları katletmeye yeltenenlere bir kez daha seslenelim, ne biz öğretmenler ne de yetiştirdiğimiz nesiller ülkemizi bölmenize asla müsaade etmeyecektir. Şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

"Öğretmenliğe olan aşkı bu zorlukları aşması için kolaylık sağladı"

Baba Sadık Yalçın da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm eğitim camiasına hayırlar getirmesini temenni ederek, Aybüke öğretmeni anmaya gelenlere teşekkür etti.

Kızının, öğretmenliği çok isteyerek ve severek yapan bir öğretmen olduğunu, atandığı okulda öğrencilerle çok güzel bir iletişim kurduğunu anlatan Yalçın, şunları dile getirdi:

"Müzik odası olmayan bir okulda ilk kez kadrolu müzik öğretmeni olarak görev yapması zordu. Gençliği, enerjisi ve öğretmenliğe olan aşkı bu zorlukları aşması için kolaylık sağladı. Müzik odasına her ay kendi maaşından bir enstrüman alarak orasını eğitim yuvası haline getirmesi kamuoyuna yansıyan şekliyle ayrıca bir mutluluktur. Geriden gelecek öğretmenlerimize bir örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bir ülkenin kalkınmasının iyi eğitimcilerin sayesinde olacağının bilincinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü öğretmen karanlıktan aydınlığa çıkışın ilk yoludur. Öğretmen ilim ve irfanın temel mihenklerinden biridir. Öğretmen olmadan bir toplumun yol bulması, ileri gitmesi mümkün değildir. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi gösterdiğimiz kadar yaşantısına, ailelerine yardımcı olarak onların daha sağlıklı eğitim vermesini sağlamalıyız. Toplum olarak hepimiz sahip çıkmalıyız."

Yalçın, ülkenin dört bir yanında Aybüke öğretmenin gönüllerde yer bulması ve sevgi kaynağı olmasının kendilerine mutluluk verdiğini, bir çok yerde adına okullar, sınıflar, salonlar ve parklar yapılmasının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Yalçın, "Bu da şehitlerin ölmediğini, gönüllerde yaşadığını gösteriyor. Dileğimiz tüm öğretmenlerimizin aynı şekilde idealist ve Türk milletini ileriye götürecek şekilde eğitimlerine devam etmeleridir. Devletimizin öğretmenlere sahip çıkarak, imkanlarını daha çok geliştirmesi temennimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anma törenine katılanlar şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın kabrine karanfil bıraktı.

(AA)

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