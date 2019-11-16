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16 Kasım 2019 Cumartesi 18:02:33 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 18:03:37

Şehir Tiyatroları biletlerinin satış nokta sayısı artırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, daha fazla noktadan bilet temin edilebilmesi için sahnelerinin yanı sıra Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki bazı iletişim noktalarından biletlerini satışa sunacak.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, her ay biletlerin satışa çıktığı ilk 2 gün Bakırköy, Beylikdüzü ve Kartal'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi iletişim noktalarından Şehir Tiyatroları biletleri temin edilebilecek.

Aylık oyun düzenlerinin satışa sunulduğu gün, fiziki olarak bilet temin edilen nokta sayısı 9'dan 12'ye çıkarılacak.

Aralık ayı oyun düzeni, 19 Kasım Salı saat 11.00'de Şehir Tiyatroları gişelerinden, saat 12.00'de Şehir Tiyatroları internet sitesi ve mobil uygulamasından satışa sunulacak. İletişim noktalarından bilet satışı 19-20 Kasım saat 11.00-19.30'da yapılacak.

Sezon açıldığından bu yana sahnelenen 38 oyunda, 467 seansta 144 bin 760 izleyiciye ulaşan Şehir Tiyatroları, gelecek ay 11 sahnede 35 oyunla seyirciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları biletlerinin satışa sunulacağı iletişim noktaları şöyle:

"Bakırköy İletişim Noktası- Kartaltepe Mahallesi Gençtürk Caddesi Özgürlük Meydanı, Beylikdüzü İletişim Noktası-Büyükşehir Mahallesi D100 Karayolu Yeni Meydan, Kartal İletişim Noktası-Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı No: 35."

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