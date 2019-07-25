Savunma Bakanlığı'ndan son dakika S-400 açıklaması: Sevkiyatın birinci bölümü sona erdi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı." denildi. Açıklamada ayrıca 'Patriot Hava Savunma Sistemi alımıyla ilgili ABD ile görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması NATO'nun gücünü de olumsuz etkileyecektir' ifadelerine yer verildi.



TERÖRLE MÜCADELE



Terörle mücadeleye ilişkin olarak da 'Son 3 ayda yurt içi ve yurt dışında yapılan operasyonlarda 24'ü sözde lider kadrodan toplam 489 terörist etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor." denildi.



YENİ ASKERLİK SİSTEMİ



Askerlik süresinin 6 aya düşmesiyle birlikte görevini tamamlayan 122 bin yükümlünün de memleketlerine gönderilidği kaydedildi.