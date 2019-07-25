Savunma Bakanlığı'ndan son dakika S-400 açıklaması: Sevkiyatın birinci bölümü sona erdi
Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada 'S-400 sevkiyatında 1. bölüm sona erdi. Getirilen parçalar anında montajlanıyor. İkinci bölüm de Ankara'ya getirilecek' denildi.
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı." denildi. Açıklamada ayrıca 'Patriot Hava Savunma Sistemi alımıyla ilgili ABD ile görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması NATO'nun gücünü de olumsuz etkileyecektir' ifadelerine yer verildi.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadeleye ilişkin olarak da 'Son 3 ayda yurt içi ve yurt dışında yapılan operasyonlarda 24'ü sözde lider kadrodan toplam 489 terörist etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor." denildi.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ
Askerlik süresinin 6 aya düşmesiyle birlikte görevini tamamlayan 122 bin yükümlünün de memleketlerine gönderilidği kaydedildi.
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