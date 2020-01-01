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01 Ocak 2020 Çarşamba 12:33:00 | Son Güncelleme: 01 Ocak 2020 Çarşamba 12:33:02

Şarkıcı Sıla hamile iddiası gündeme bomba gibi düştü! Hazer Amani ile evliliğin nedeni bebek mi?

Magazin gündemine düşen son bomba iddiaya göre Şarkıcı Sıla Gençoğlu hamile mi? Gençoğlu'nun 1 yıldır birlikte olduğu Ünlü şef Hazer Amani ile 2020 yılında evleneceğinin konuşulması üzerine ortaya atılan iddiaya göre bu kararın nedeni Sıla'nın hamile olması... Ancak taraflar suskunluğunu koruyor

Tanışmalarının birinci yılında 13 Ocak 2020’de nikah masasına oturarak bir ömür boyu sürecek evliliğe ‘evet’ demeye hazırlanan ikili hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Sıla ve Hazer’in evlilik konusunda ellerini bu kadar çabuk tutmasının altında magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre bebek yatıyor.

Yaşadıkları sürpriz aşk ile magazin gündeminden düşmeyen Sıla ve Hazer Amani cephesinden şok bir iddia ortaya atıldı. 2020 yılının ocak ayında nikah masasına oturmaya hazırlandıkları iddia edilen çiftin böylesine acele etmesinin altında hamileliğin yattığı konuşuluyor. 2. Sayfa adlı programda ortaya atılan iddiaya göre; şarkıcı Sıla 1,5 aylık hamile ve bu yüzden de ikili Sıla’nın karnı daha da belirginleşmeden nikah masasına oturacaklar.



2020 SİZİN YILINIZ OLSUN

Yeni yılı birlikte kutlayan Sıla ve Hazer Amani, aşklarını Instagram hesaplarından ilan etti. Hazer, sevgilisiyle fotoğrafını "Sağlık, mutluluk, huzur ve aşk dolu bir yıl olsun. 2020 sizin yılınız olsun" notuyla paylaşırken Sıla da "Mutlu seneler" diyerek paylaştı.

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