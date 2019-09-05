Şarkıcı Gülden Mutlu, takipçisinin ahlaksız yorumu ifşa etti

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa yapılan ahlaksız yorumu ifşa eden Gülden Mutlu, “Yaşından başından utanmıyor musun demeyeceğim, zira senin gibilerin sorunu yaşında değil, aklı da başında değil” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Mutlu’nun ifşa ettiği kullanıcı yorumunda, “Çok seksi bakıyorsunuz tahrik oluyor insan. Dedim ya bir zamanlar, çok hırslı ve de sinirlisiniz. Sinirlerinizi yatıştıracak güçlü bir erkek gerekiyor. Bu bakışlardan anlaşılan durum bu” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

35 yaşındaki şarkıcı, fotoğrafına yapılan ahlaksız yoruma sert tepki gösterdi.

"İFŞA EDİLE EDİLE ÖĞRENECEKSİNİZ"

"Yaşından başından utanmıyor musun demeyeceğim, zira senin gibilerin sorunu yaşında değil, aklı da başında değil. Nasıl böyle sayısızca türediniz, ben anlamadım. Ama böyle ifşa edile edile öğreneceksiniz bir kadına nasıl davranmamanız gerektiğini... Bir kadınla konuşurken ağzınızın ayarını tutturmayı, tutturamıyorsanız da o iğrenç cümlelerinizle rezilce aşağılanmayı böyle yaşayacak ve yaptığınız şeyin bedeli nasıl ödenir böyle böyle öğreneceksiniz..."



