04 Aralık 2019 Çarşamba 15:47:13 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 15:47:50
Santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi kanun metninden çıkarıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarıldı. TBMM plan ve bütçe Komisyonunda, AK Partili Milletvekillerinin, vetolu maddenin kanun metninden çıkarılmasına ilişkin önergesi kabul edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiği 'santrallere filtreyi erteleyen yasa maddesi' kanun metninden çıkarıldı. TBMM plan ve bütçe Komisyonunda, AK Partili Milletvekillerinin, vetolu maddenin kanun metninden çıkarılmasına ilişkin önergesi kabul edildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT