Bakan Varank: LPG ve akaryakıt pompalarının periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programında yaptığı konuşmada, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak." dedi.

Bakan Varank: "Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak." diye konuştu.

Bakan Varank, İki senenin sonunda ülkemizin ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri alanındaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağını ifade etti.

AA