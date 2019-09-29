Şampiyonlar Ligi marşı çoşturdu

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Sarı-Kırmızılı taraftarlar, marşın çalınmasına coşkulu bir şekilde tepki verdi. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezalarından dolayı yine tribünden maçı takip etti. Terim’in cezası bu maçla birlikte tamamlandı. Öte yandan, derbi maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tribünde izledi.