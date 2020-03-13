Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından bakanlıklar tarafından jet önlemler alınmaya devam ediliyor. Vaka olayları Türkiye'de görülmeden önce kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu saat 10:30'da bir araya geldi.