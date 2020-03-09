09 Mart 2020 Pazartesi 16:27:10 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 16:34:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın açıklama yapıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı.
Bakan Koca'nın açıklamalrından satırbaşları
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını sorununun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum.
Sağlık Bakanı Koca: İran karantinada geç kalmasaydı bölgeye yayılmayacaktı.