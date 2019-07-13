Rusya'dan ABD'ye 'S-400' resti! 'Buna alış, Türkiye dış baskılara karşı bağımsızdır'

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Russia Today'e (RT) verdiği demeçte ABD'nin Türkiye’nin S-400 satın alma kararını sorun olarak gördükleri açıklamasıyla ilgili konuştu.

Kosaçev, “ABD her açıklamasında bayağı bir şekilde kendi çıkarlarını öne sürüp müttefiklerine kendi silahlarını almasını dayatıyor. Washington için kendi silahları ile ilgili olmayan tüm anlaşmalar para ve pozisyon kaybı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasında askeri alandaki işbirliğinin önemini vurgulayan Kosaçev, Ankara’nın dış baskılara karşı bağımsız olduğunu vurguladı.



Kosaçev, ''Bu alanda işbirliğimizin kendi kendine yeter durumda olması önemli. ABD'lilerin de bunu kabul edip bu gerçekle barışması gerekiyor'' dedi.