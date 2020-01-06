Rusya Savunma Bakanı Soygu ile MİT Başkanı Fidan Orta Doğu'daki tansiyonu düşürmek için görüştü

Rus IFAX haber ajansı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Soygu'nun MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede Ortadoğu'daki tansiyonun düşürülmesi için atılabilecek ortak adımların tartışıldığı belirtildi.

Şoygu'nun aynı zamanda İran Genelkurmay Başkanı ile de bir görüşme yaptığı ifade edildi.