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23 Şubat 2020 Pazar 07:49:14 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 07:50:57

Rusya Dışişleri: Ocak ayı itibariyle 8 kez Rus hava üssüne saldırıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ocak ayından beri Rus hava üssüne 8 kez saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

İdlib’de rejim kuvvetlerini destekleyen Rusya, son yaptığı açıklamada, hava üslerine yapılan saldırıları duyurdu. Açıklamada Ocak ayı itibariyle rejim karşıtı güçlerin kendi hava üslerine saldırılar gerçekleştirdiği belirtilirken, Hmeymim Hava Üssü’ne Ocak ayı itibariyle toplam 8 kez saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Rusya’nın İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından Türk ordusunun gözetleme kulelerine saldırılar gerçekleşmeye devam ederken rejime destek veren Rusya hava kuvvetlerinin de bu saldırılarda rol aldığı biliniyor. Rusya’nın ‘terörist’ olarak nitelendirdiği rejim karşıtı milis güçler ise saldırılara karşı mevzilenerek saldırılara karşılık vermeye çalışıyor.

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