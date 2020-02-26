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26 Şubat 2020 Çarşamba 15:46:45 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 15:48:18

Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'da!

Son dakika haberine göre; İdlib'deki son durumu görüşmek üzere Rus heyet Ankara'ya ulaştı. Rus heyetinin bulunduğu uçak Esenboğa Havaalanı'na indi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexandr Lavrentyev başkanlığındaki heyet, Suriye'nin İdlib bölgesindeki son durumu ele almak için Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalaanı'nda Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov tarafından karşılanan heyet havalimanından ayrıldı. Türk ve Rus heyetinin görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in buluşmasında ele alınacak konuların belirlenmesi bekleniyor.

Heyetler arasında Ankara ve Moskova'da gerçekleştirilen ilk iki tur görüşmeler yaklaşık 12 saat sürmüş ve sonuç alınamamıştı. Dışişleri Bakanlığında yapılacak toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyete ise Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksey Lavrentyev başkanlık edecek. Toplantıda ayrıca diplomatlar, askeri ve istihbarat yetkilileri de bulunacaklar.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN DÖNÜŞÜ İDLİB AÇIKLAMASI

Başan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere Soçi Mutabakatı'nın gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini ve bu konuda taviz verilemeyeceğini belirterek, İdlib görüşmelerinin 5 Mart itibarıyla yapılacağını ve yerinin büyük ihtimalle İstanbul olacağını söyledi.

"İdlib konusundaki 4'lü zirve 5 Mart'ta olacak mı? Yeri neresi olacak? Rusya'nın tutumunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?" sorusu üzerine ise Erdoğan şunları söyledi:

"Bu dörtlü zirve konusunda şu anda "kesin değil" dersem daha yeridir. Çünkü Sayın Putin "Biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur" gibi bir teklif getirince ben dedim ki "Bu da olabilir, 4'lü de olabilir. Şu anda İdlib'de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor." Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla. Yeri itibarıyla büyük ihtimalle İstanbul olacak. Bu arada ikili, dörtlü meselesini yine görüşmelerle devam ettireceğiz. Moskova'ya giden heyetimiz ile Ankara'ya gelen Rus heyet arasında Ankara'da görüşmeler yapılıyor. Bu heyetler arası görüşmenin neticesine göre de biz tekrar telefon diplomasisini devam ettireceğiz."

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