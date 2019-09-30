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30 Eylül 2019 Pazartesi 22:16:29 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 22:17:33

Ruhani'den '5+1 ülkelerinin toplantısı için hazırlık yapıldı' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve Almanya'dan oluşan 4+1 ülkeleriyle bakanlar düzeyinde yapılan toplantıda ABD'nin de dahil olacağı 5+1 ülkelerinin toplantısı için hazırlık yapıldı." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, New York'ta 4+1 ülkelerinin bakanlar düzeyinde gerçekleştirdiği toplantıda 5+1 ülkelerinin toplantısı için hazırlık yapıldığını ve tüm tarafların uzlaştığı bu sürecin başka şekilde devam edebileceğini söyledi.

Ruhani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın daveti üzerine Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET) Liderler Zirvesi'ne katılmak için Erivan'a hareketinden önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve Almanya'dan oluşan 4+1 ülkeleriyle bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda ABD'nin de dahil olacağı 5+1 ülkelerinin toplantısı için hazırlık yapıldığını ve tüm tarafların bunun çerçevesi konusunda uzlaştığını belirten Ruhani, "5+1 ülkelerinin toplantısı tüm ülkelerin onayını aldı. Bu konuda çok önemli bir adım atıldı ve bu adım başka şekilde devam edebilir." ifadelerini kullandı.

Ruhani, İran'ın nükleer enerji meselesini uluslararası yasalarla uyumlu hale getirmeleri ve ABD'yi nükleer anlaşmaya geri dönmesi için teşvik etmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

New York'ta zeminin bunun için hazırlandığını belirten Ruhani, bunun daha iyi şartlarda yine hazırlanabileceğine işaret etti.

İRAN'IN AET'YE ÜYELİĞİNİN İLK AŞAMASI BAŞLAYACAK

Ruhani, ekimin sonlarına doğru İran'ın AET'ye üye olmasının ilk aşamasının başlayacağını ancak halihazırda bu toplulukla serbest ticaret bölgeleri ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

AET'ye üye olmanın, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını ve baskılarını arttırdığı süreçte önemli bir adım olduğuna dikkati çeken Ruhani, "AET topluluğunun 180 milyon nüfusu var, 80 milyonluk İran'ın da üye olmasıyla çok daha önemli hale gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, basın toplantısının ardından beraberindeki heyetle Erivan'a hareket etti.

AA

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