PKK’da çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.