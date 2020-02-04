04 Şubat 2020 Salı 09:41:11 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 09:50:15
PKK’da çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li teröristin daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim olduğunu duyurdu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.
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