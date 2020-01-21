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21 Ocak 2020 Salı 17:03:24 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 17:06:11

PFDK'dan 3 büyüklere ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Sivasspor para cezasına çarptırıldı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında taraftarların neden olduğu kötü tezahürat sebebiyle 2 bin 500 TL ceza aldı. Beşiktaş’a ise Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadıkları BB Erzurumspor karşılaşmasında taraftarların sebep olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verildi. Sivasspor da kupada oynadığı Yeni Malatyaspor müsabakasında taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 12 bin TL para cezası aldı. Fenerbahçe talimatlara aykırılıktan dolayı ihtar ile cezalandırıldı.

Açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, 15.01.2020 tarihinde oynanan BB Erzurumspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın, 15.01.2020 tarihinde oynanan Bb Erzurumspor-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş’ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray’nın, 15.01.2020 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübünün, 14.01.2020 tarihinde oynanan Sivasspor- Yeni Malatyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin, 14.01.2020 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabakaya teknik sorumlusu olmadan çıkmış olmasına rağmen müsabaka isim listesinde teknik sorumlu kısmının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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