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03 Ekim 2019 Perşembe 13:03:35 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 13:23:57

'Operasyon ne zaman' sorusuna' Çavuşoğlu'ndan çok net cevap!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. ABD ile ortak kurulması planlanan 'Güvenli Bölge' konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son günlerde sıkça gündeme gelen '"Fırat'ın doğusuna operasyon ne zaman?" sorusuna "Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman talimat verirse gereken yapılır." cevabını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge konusuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, 'Fırat'ın Doğusu'na harekat' meselesiyle ilgili de operasyon sinyalini verdi.

ABD'NİN SAMİMİYETSİZ TAVIRLARI 
Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz ABD'nin teklifi ile birlikte burada gerçekten bir Güvenli Bölge oluşturulması için samimi davrandık. Fakat aynı samimiyeti ABD tarafından görmediğimiz aşikardır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da özellikle bu konuya vurgu yaptı. Amerika ile devam bu sürecin bizi istediğimiz noktaya götürmeyeceğiz kanaati biz de var. Sahadan gelen bilgiler bunu teyit ediyor." diye konuştu.

FIRAT'IN DOĞUSU'NA HAREKAT NE ZAMAN?

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim zaten bu noktaya girme ve burayı Güvenli Bölge yapma planımız vardı. Sayın Cumhubaşkanımız da bu doğrultuda açıklamalar yaptı. Şimdi hemen yanı başımızda terör örgütlerini buradan temizleme ve mültecileri buraya geri dönüşü için adımları atmalıyız. Hazırlıklarımız uzun zamandır devam ediyor. Tabi Başkomutan olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne zaman talimat verirse gereken yapılır." dedi.

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