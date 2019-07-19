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19 Temmuz 2019 Cuma 11:15:16 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:20:28

Ömrü boyunca sadece 1 kez açıp sonra ölen 'Agave' bitkisi Beylikdüzü'nde görüntülendi

Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bir sitenin bahçesinde 21 yıl önce dikilen 'agave’ bitkisi özenle bakımının ardından çiçek açtı. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Meksika’nın Tequila yanardağı ve Rio Granada Nehrinin arasında kalan 35 bin hektarlık alanda bulunan agave’ bitkisi dünya mirası listesine ve koruma altına alındı.

Ana vatanı Orta Amerika olan ve Meksika çöllerinin doğal bitki örtüsünü oluşturan bitki, halk arasında “Sabır otu” ve “Yüzyıl” olarak adlandırılıyor. Çiçeği açtıktan kısa bir süre sonra kuruyarak ölen Agave bitkisi, yeni yaşantısını çiçekteki tohumların toprağa düşmesiyle devam ettiriyor.

“AGAVE ÖMRÜ BOYUNCA SADECE 1 KERE ÇİÇEK AÇIP DAHA SONRA ÖLEN BİR BİTKİ”

Agave bitkisinin ömrü boyunca sadece 1 kez çiçek açtığına dikkat çeken Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü peyzaj mimarı Nesrin Ergün, “Site görevlisinden öğrendiğimize göre 20 ya da 21 yıl önce bu bitki dikilmiş. Çiçeğini açarak da  vejetasyon dönemini tamamlamış olacak. Burada site içerisinde yetişen bitki ise daha çok tropik kökenli bir bitki ismi Agave’dir. Daha çok Orta Amerika ve Güney Amerika’da yetişen ve daha sonra dünyaya yayılan bir bitki türü olarak biliyoruz. Bitki genel itibariyle sukulent yapıda monokarpik dediğimiz ömrü boyunca sadece 1 kere çiçek açıp daha sonrasında ise ölen bir bitki çeşididir. Bitkinin genel yapısının gelişmesinde daha doğrusu yapraklarının 1 metre ile 2 metre arasında uzunluğa sahip olması beklenir. Böylece bitki yayılım olarak 2 ile 4 metre arasında bir yayılıma sahip olabilir. Yüksekliği ise 1 buçuk ile 2 buçuk metre arasında olabilir ve ömrü boyunca da bütün yapraklarında topladığı bitki besinlerini sadece bir çiçek açabilmek için biriktirir ve en sonunda da bitki ölmeden önce tek bir çiçeğini açar. Bu çiçeğinin büyüklüğü devasadır. Çiçek sapıyla beraber 7 ile 10 metre arasında bir çiçek görebiliriz” dedi.

KAMUYA AİT OLMAYAN ARAZİLERDE TEKNİK ANLAMDA DESTEK

Beylikdüzü’nde yeşil alan miktarının fazla olmasından dolayı peyzaj çalışmalarını artırdıklarını söyleyen Ergün, “Ülkemizde Agaveye genelde sabır bitkisi ismi veriliyor. Bu da herhalde çok uzun bir zaman çiçek açmak için sabretmesi düşünüldüğü için verilen bir isimdir. Bitki tek başına dünya mirası listesine girmiş değil. Meksika yöresinde Tekile yanardağı ve Rio granada nehrinin arasında kalan bölümün tamamı oda 35 bin hektar bir alan bu alanın tamamı dünya mirasına girmiş. Bölgemizde biz peyzaj adına özellikle Beylikdüzü’nde yeşil alan miktarımızın fazla olmasından dolayı ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların içerisinde aynı zamanda kamuya ait olmayan araziler vatandaşlarımıza teknik anlamda da destek veriyoruz. Onların yapmış olduğu peyzaja teknik anlamda katkı sunuyoruz. Peyzaj düzenlemelerinde teknik personellerimizi göndererek onların peyzajını daha düzgün bir şekilde ve daha doğru bir şekilde planlamasına yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

“HER GÜN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYORUM BAHÇEMİZDE OLAĞANÜSTÜ BİTKİ AÇTI DİYE HERKESE GÖSTERİYORUM”

Bahçelerinde böyle bir bitki olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen site sakini Tezer Toksarı, “Çok değişik bir şey olduğunu anladım, zaten yeşile çok düşkün birisiyim. Bahçedeki bütün ağaçların ismini biliyorum. Araştırdım sarı sabır bitkisi ismini gördüm. Daha sonra internette tekrar araştırdım. Çok özel bir bitki olduğunu UNESCO’nun koruması altında olduğunu öğrendim. Çok mutluyum bahçemizde böyle bir bitki olduğu için ilk gördüğümde çok şaşırdım. Çünkü bunun altı garaj bunun altında metrelerce toprak yok. Çok az belki yarım metre üzerinde böyle bir yük olmaz. Her gün gelip fotoğraflarını çekiyorum bahçemizde olağanüstü bitki açtı diye herkese gösteriyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)

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