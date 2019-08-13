Medipol Başakşehir'in gücü yetmedi

  • Bist 100
    99405
  • Dolar
    5,5655
  • Euro
    6,2178
  • Altın
    263,6050
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Deneysel Ebola ilaçlarında yüzde 90'lık iyileştirme başarısı görüldü Deneysel Ebola ilaçlarında yüzde 90'lık iyileştirme başarısı görüldü
İtalya'da güvenoyuna gidilmesini öngören önergeler Senato'da reddedildi İtalya'da güvenoyuna gidilmesini öngören önergeler Senato'da reddedildi
TBMM Başkanı Şentop: Yeni bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz TBMM Başkanı Şentop: Yeni bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz
Marmara Adası'ndaki orman yangınına ilişkin soruşturmada yakalanan kişinin oğlu da gözaltına alındı Marmara Adası'ndaki orman yangınına ilişkin soruşturmada yakalanan kişinin oğlu da gözaltına alındı
İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoku 370 kilograma ulaştı İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoku 370 kilograma ulaştı
Trump'tan Hong Kong için sükunet çağrısı Trump'tan Hong Kong için sükunet çağrısı
Leylekler ölmesin diye 12 saatlik elektrik kesintisine gidildi Leylekler ölmesin diye 12 saatlik elektrik kesintisine gidildi
Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD ile Filistin ilişkileri İsrail'den bağımsız olmalı Filistin Başbakanı Iştiyye: ABD ile Filistin ilişkileri İsrail'den bağımsız olmalı
Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Kastamonu'da 127 yıldır sürdürülen gelenekte 127 kazan etli pilav ikram edildi Kastamonu'da 127 yıldır sürdürülen gelenekte 127 kazan etli pilav ikram edildi
Şanlıurfa'daki operasyonunda 14 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi Şanlıurfa'daki operasyonunda 14 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
ABD, Çin'in bazı ürünlerine ilave vergileri ertelediğini açıkladı ABD, Çin'in bazı ürünlerine ilave vergileri ertelediğini açıkladı
Afganistan'da bomba patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Afganistan'da bomba patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Medipol Başakşehir'in gücü yetmedi Medipol Başakşehir'in gücü yetmedi
Bulgaristan Savunma Bakanlığı: F-16'lar ve teçhizatlarının ödemesi ABD'ye gerçekleştirildi Bulgaristan Savunma Bakanlığı: F-16'lar ve teçhizatlarının ödemesi ABD'ye gerçekleştirildi
Denizli'deki depremden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor Denizli'deki depremden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor
Kayseri'de kasaplar anlattı: Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar Kayseri'de kasaplar anlattı: Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar
Üç büyükler onu istiyordu! Umut Meraş'tan 4 yıllık imza Üç büyükler onu istiyordu! Umut Meraş'tan 4 yıllık imza
Antalya'da baraj gölünde kaybolan genç ölü bulundu Antalya'da baraj gölünde kaybolan genç ölü bulundu
Amasya'daki trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı Amasya'daki trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ücreti ne kadar? KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt ücreti ne kadar?
Muğla Fethiye'deki orman yangını söndürüldü Muğla Fethiye'deki orman yangını söndürüldü
Drift yapan sürücü kendisini engellemeye çalışan yayayı ağır yaraladı Drift yapan sürücü kendisini engellemeye çalışan yayayı ağır yaraladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ağustos 2019 Salı 20:37:00 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 23:24:11

Medipol Başakşehir'in gücü yetmedi

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, 1-0’ın rövanşında Olympiacos’a 2-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kaybetti.

Karaiskakis'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Olympiakos, 2-0'lık skorla kazandı.

Olympiakos'a galibiyeti ve turu getiren golleri 55. dakikada Ruben Semedo ile 78. dakikada penaltıdan Valbuena attı.

İlk maçı da İstanbul'da 1-0 kazanan Olympiakos, bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi.

Medipol Başakşehir ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

BAŞAKŞEHİR'DEN BU KEZ FARKLI 11

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelen Medipol Başakşehir, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk karşılaşmaya göre farklı bir 11 ile sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, İstanbul'da oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Cezalı oyuncular İrfan Can Kahveci ve Aurelien Chedjou ile sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir, bu mücadelede forma giyemedi. İlk maçta ilk 11'de sahaya çıkan Fredrik Gulbrandsen de bu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Turuncu-lacivertlilerde bu oyuncuların yerine Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike, Joseph Attamah ve Eljero Elia, ilk 11'de sahaya çıktı.

OKAN BURUK LOCADAN TAKİP ETTİ

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Okan Buruk, mücadeleyi locadan takip etti.

Karşılaşmayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, üst düzey yönetici Mustafa Eröğüt ile asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral da locadan izledi.

Deneysel Ebola ilaçlarında büyük başarı!
Kayseri'de kasaplar anlattı: Sucuk yapımında doğru bilinen yanlışlar
Bulgaristan Savunma Bakanlığı açıkladı: F-16'lar 2023'e kadar teslim edilecek
Leylekler ölmesin diye elektrikler kesildi
9 kadın taciz ile suçladı! Kendini böyle savundu...
Drift yapmasını engellemeye çalıştı... Ağır yaralandı
MSB duyurdu: ABD’li heyetle altyapı kurulum çalışmalarına başlandı
Feci kaza! Yeşilçam yıldızının oğlu gözaltına alındı
Medipol Başakşehir'in gücü yetmedi
ABD İngiltere’ye söz verdi!
Meteorolojiden sıcak hava uyarısı
Bitlis'te etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ortaya çıktı
Berlin'de iki Türk kadına ırkçı saldırı
Bayram tatili yolunda kaza bilançosu
Adriana Lima'yı mutlu eden jest
Tatilcilerin dönüş trafiği başladı
İkinci el satışında uyum süresi uzatıldı
Rumlar Akdeniz'de yeni bir kriz için tarih verdi
Gümrükte kalan 2 yarış otomobili meraklılarını bekliyor
"Savunma Sanayii"ndeki hamleler ekonomiyi uçuracak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ