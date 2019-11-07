Nijerya petrol hırsızlığından 10 yılda 41,9 milyar dolar zarar etti

NEITI tarafından yayımlanan "Petrol Hırsızlığının Nijerya'ya Artan Maliyetini Durdurmak" raporunda, "2009-2018 döneminde, petrol hırsızlığı nedeniyle Nijerya ekonomisi 41,9 milyar ABD doları zarara uğradı." ifadelerine yer verildi.

Petrol hırsızlığına karşı hükümetin önlem alınmaya çağrıldığı raporda, ülke ekonomisinde azalan gelirler karşısında hızla gerekli adımların atılmasının önemine dikkat çekildi.

Raporda, petrol tesisleri ve boru hatlarına saldırıların da petrol üretimini ve kaybını arttırdığı, ülke petrolünün beşte birinin kullanılamadığı vurgulandı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ıncı sırada geliyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle Nijerya'nın günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yaptığı ancak en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı belirtiliyor.

AA