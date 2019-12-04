NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: YPG şartına ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık ülkeleri ve Polonya'yı içeren savunma planları için, "Tüm NATO müttefiklerini korumak için planlarımız var, Baltık ülkeleri ve Polonya da bunlara dahil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu görüştüm, çalışıyoruz, bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum" dedi. Türkiye, YPG, NATO'da terör örgütü olarak tanınana kadar bu plana veto edeceğini açıklamıştı.

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