Mustafa Cengiz sonunda isyan etti: 'Artık yeter'

Galatasaray hem saha içinde hem de saha dışında "huzur" arıyor. Mustafa Cengiz ve yönetimi bir konudan çok dert yanıyor. O da saha dışındaki "şer odaklarıyla" mücadele verirken tam birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyarken camia içinden gelen kendi deyimleriyle "haksız" ve kulübü yıpratmaya yönelik eylemler, söylemler. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun son toplantıdaki açıklamalarının yanı sıra Ali Sami Yen'in mezarı başında Başkan'a yönelik tavırları da yönetimin canını sıktı. Cengiz ve ekibi kulübün resmî sitesinden Hamamcıoğlu'nun istifasını istedi.

İşimize bakalım!

Yönetim kanadı ayrıca saygı ve sevgi çerçevesinde her türlü eleştiriye açık olduğunun altını çizerken yapılan icraatların, sportif başarıların, ekonomik anlamdaki kazanımların görülmemesinden şikâyetçi. Mustafa Cengiz ve ekibi, iç huzursuzluğun yönetimi yıpratmak adına şuurlu olarak yapıldığı görüşünde. Takımın ligde ve Avrupa'da kritik maçları öncesinde bu tarz olaylarla uğraşmanın camiaya zarar verdiğini ve birilerinin de ekmeğine yağ sürdüğünü düşünen Cengiz ve yönetimi "Artık yeter! İçimizdeki rakiplerle uğraşmak yerine işimizi yapalım" diyor.

İstifa yok göreve devam

Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun istifaya davet ettiği Divan Kurulu Başkanlığı (Eşref Hamamcıoğlu) açıklama yapıp "Galatasaray'ın bölünmesine ve tek adam yönetiminin dayatılmasına asla izin vermemek adına görevimizin başında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.

(Türkiye)