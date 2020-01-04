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04 Ocak 2020 Cumartesi 19:17:45 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 19:18:41

MSB: Şehit Işık'ın cenaze törenine 169 askeri personel katıldı

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-3 Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Berkay Işık için cemevinde düzenlenen cenaze törenine169 askeri personelin katıldığı bildirildi.

MSB'den şehit piyade sözleşmeli erler Berkay Işık ile Ayhan Çam'ın cenaze törenlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Işık ve Çam'ın Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde 2 Ocak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldukları anımsatılan açıklamada, şehit Işık'ın naaşının İstanbul İkitelli Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat'ta, şehit Çam'ın naaşının da memleketi Çorum Umurludağ'daki cenaze töreninin ardından Eskiçeltik köyünde toprağa verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehit P. Söz. Er Berkay Işık için cemevinde düzenlenen cenaze törenine 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever başta olmak üzere garnizonda görevli 9'u general/amiral, toplam 169 askeri personel katılım sağlamış, şehit P. Söz. Er Ayhan Çam için memleketi Çorum Umurludağ'da düzenlenen cenaze törenine ise Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral İsmail Amanvermez, Çorum Garnizon Komutanı ve garnizonda görevli askeri personel katılım sağlamıştır.

Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

AA

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