MSB: Rusya ile onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamışlı-Derik kesiminde icra edilen 11. kara devriyesine, her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ile İHA'ların eşlik ettiği belirtildi.

Türk ve Rus askeri unsurlarının 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladığı kaydedildi.