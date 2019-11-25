25 Kasım 2019 Pazartesi 12:26:46 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 12:33:51
MSB: Rusya ile onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi
MSB: 'Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarınca, dörder araç ve İHA'larla onbirinci ortak kara devriyesi icra edildi'
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kamışlı-Derik kesiminde icra edilen 11. kara devriyesine, her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ile İHA'ların eşlik ettiği belirtildi.
Türk ve Rus askeri unsurlarının 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladığı kaydedildi.
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