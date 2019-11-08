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08 Kasım 2019 Cuma 09:31:44 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 09:55:48

Milli Savunma Bakanlığı: Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

TSK, terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Son haber Kuzey Irak'a yönelik düzenlenen operasyondan geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

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