21 Aralık 2019 Cumartesi 14:49:18 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 14:50:38
MSB: Kuzey Irak'ta 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
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