İdlib'den acı haber: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamaya göre; "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde (İGAB) görevli unsurlarımıza bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından yapılan roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verdi.

MSB'den ayrıca; "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz." açıklaması yapıldı.