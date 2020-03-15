MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

(AA)