25 Eylül 2019 Çarşamba 12:35:30 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:09:22
MSB: F-16'lar Fırat’ın doğusunda uçuş icra etti
MSB:"Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi."
Milli Savunma Bakanlığı, 'Doğal Kararlılık Harekâtı' kapsamında iki F-16 uçağının, Suriye hava sahasında uçuş icra ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00- 12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi" denildi.
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