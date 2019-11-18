18 Kasım 2019 Pazartesi 16:46:55 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 16:59:50
MSB: Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde yeri yoktur
Milli Savunma Bakanlığı, "Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir" açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Etnik temizliğin, kimyasal silahın, etnik ve dini ayrımcılığın şanlı tarihimizde ve ahlaki değerlerimizde yeri yoktur. Aynı zamanda bir NATO ordusu olan TSK, Güvenli Bölge tesisine yönelik tüm faaliyetlerinde yasalarımız ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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