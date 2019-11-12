MSB: Beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde beşinci ortak kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Fırat’ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı"