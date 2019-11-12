12 Kasım 2019 Salı 21:51:24 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 22:01:58
MSB: Beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; "Fırat’ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde beşinci ortak kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Fırat’ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı"
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